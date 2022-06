Putins plāno šoruden piedalīties G20 samitā Indonēzijā

Vairākas rietumvalstis paudušas pārliecību, ka Krievija ir jāizslēdz no jebkādām starptautiskām sanāksmēm, taču citas valstis to neatbalsta, to vidū ir G20 dalībvalstis Ķīna un pašreizējā pasaules 20 lielāko ekonomiku grupas priekšsēdētāja Indonēzija.