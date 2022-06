Visā Latvijā veikta trauksmes sirēnu pārbaude

Šodien pārbaudes laikā tika konstatētas tehniskas nepilnības sirēnu attālinātā iedarbināšanas programmā, tādēļ sirēnas tika iedarbinātas manuāli. Bez traucējumiem un bojājumiem nostrādāja 143 no 164 izvietotajām trauksmes sirēnām, bet 21 uzstādītajai sirēnai tika konstatēti tehniski traucējumi. Par visiem pārbaudes laikā konstatētajiem traucējumiem VUGD informēja Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, kas tehniski nodrošina trauksmes sirēnu apkopi un uzturēšanu.

Rīgā un Rīgas reģionā no 55 izvietotajām sirēnām desmit nenostrādāja. No 29 Kurzemē izvietotajām trauksmes sirēnām nenostrādāja trīs sirēnas. Zemgalē no 23 izvietotajām sirēnām četras nenostrādāja.