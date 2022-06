Uz gadu slēdz Bauskas šosejas posmu pie Baložiem

Turpinoties Ķekavas apvedceļa būvdarbiem, no trešdienas, 29. jūnija, līdz 2023. gada jūlijam tiek slēgts Bauskas šosejas (A7) posms no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam (9.– 11. km), lai veiktu šī posma pārbūvi. Satiksmes plūsma no slēgtā posma tiks novirzīta pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu paralēli Bauskas šosejai (skat. kartē).