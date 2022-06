Jaguar Land Rover jauna globālā programma: mērķis - radīt nākamās paaudzes tehnoloģijas

Jaunā globālā stratēģija paredz, sadarbojoties ar korporatīvo inovāciju platformu un investoru Plug and Play, atklāt pirmo Jaguar Land Rover atvērto inovāciju centru Lielbritānijā. Šī programma ir daļa no kompānijas Reimagine stratēģijas - kļūt par pasaules iekārojamāko un greznāko auto ražotāju visprasīgākajiem klientiem. Sadarbojoties ar novatoriem un nozares ekspertiem, Atvērto inovāciju programma palīdzēs uzņēmumam definēt digitālos pakalpojumus, produktus, rīkus un procesus, lai līdz 2039.gadam sasniegtu savu mērķi par nulles emisiju un radītu sev jaunas pievienotās vērtības ķēdes.

Kā Plug and Play UK dibinātājpartneris Jaguar Land Rover veido jaunuzņēmumu un strauji augošo uzņēmumu ekosistēmu, kas radīs darba vietas un veicinās digitālo ekonomiku. Darbs noritēs netālu no Jaguar Land Rover galvenās mītnes Rietummidlendā, Lielbritānijas auto industrijas sirdī. Platforma nodrošinās piekļuvi potenciālo partneru globālajai ekosistēmai, ļaujot izmēģināt uzņēmējdarbības modeļus un jaunās tehnoloģijas. Testos pārbaudītie risinājumi garantēs, ka tādi modeļi kā Jaguar F-Type sportiskā kupeja un kabriolets vienmēr atradīsies tehnoloģisko iespēju avangardā un ka to vadītāji varēs baudīt ne tikai izcilu braukšanu, bet arī tehnoloģisko progresu.