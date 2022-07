Mazajam piesūkusies ērce! Ko darīt?

• Ar aptiekās nopērkamu speciālu pinceti vai zīmulīti, kam izbīdāma cilpiņa (var izlīdzēties arī ar stingra diega cilpiņu vai pinceti ar smalku galu), ērci uzmanīgi izvelk, nesaspiežot tās vēderu. Ar pinceti vai cilpiņu ērce jāsatver pēc iespējas tuvāk bērna ādai un jāizvelk. Ja tiek izmantota speciālā pincete, ērci it kā izskrūvē no ādas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Ja ērce ir ļoti maza, to var mēģināt noņemt ar nagu.

2022.gadā bērni no 12 mēnešu līdz 18 gadu vecumam, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas, Ventspils, Talsu vai Dienvidkurzemes novadā, var saņemt 100% valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, šajos novados deklarēti 19 542 bērni. 2022.gadā turpinās arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija* (SPKC dati). Vakcīna pret ērču encefalītu ar valsts kompensāciju 50% apmērā ir pieejama visiem bērniem no 12 līdz 24 mēnešu vecumam. Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Dace Zavadska, infektoloģe, Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja uzsver, ka vakcinācija pret ērču encefalītu svarīga ir visiem un jebkurā vecumā, kaut arī par to jāmaksā pašiem. Vakcināciju pret ērču encefalītu var veikt visu gadu un to var veikt vienlaikus ar citu vakcīnu ievadīšanu.