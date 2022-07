Aicina ikvienu pirms došanās atvaļinājumā ziedot asinis

No 11.jūlija atkal būs iespēja ziedot asinis "Gaiļezera" slimnīcā, kur turpmāk VADC pieņemšanas punkts darbosies jaunās telpās, netālu no ieejas stacionārā Hipokrāta ielā 2.

Savukārt izbraukumi plānoti Rīgā, Zilupē, Rēzeknē, Jēkabpilī, Apē, Viļakā, Lejasciemā, Bērzpilī, Rugājos, Gulbenē, Krāslavā, Maltā, Vārkavā, Viļānos, Ludzā, Madonā, Jelgavā, Iecavā, Smiltenē, Siguldā, Tukumā, Cēsīs, Kuldīgā, Talsos, Aizkrauklē, Ādažos, Valkā. Šodien no plkst.10 līdz 13 asinis var ziedot Ērgļu saieta namā, no plkst.9 līdz 13 - Jēkabpils poliklīnikā, bet no plkst.10 līdz 14 - "Skanstes City" Rīgā.