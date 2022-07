Skaistuma konsultantes padomi nagu stiprināšanai

Tāpat nagu stiprināšanai būtiska ir dzelzs, savukārt, lai tā uzsūktos, to vēlams lietot kopā ar C vitamīnu. Dzelzs avoti ir spināti, nātres, granātāboli, kvinoja, ķirbju sēklas, šampinjoni, pupiņas, lēcas un bietes. Savukārt C vitamīna populārākie avoti ir paprika, zemenes un citrusaugļi. Nagiem nozīmīgs ir arī magnijs, ko varam uzņemt ar riekstiem, graudaugiem, jūras veltēm, banāniem un kivi, kā arī D vitamīns, kas sastopams treknās zivīs, mencu aknu eļļā, tuncī un olās, un ko var ērti uzņemt arī dažādu preparātu formā, stāsta A. Dārziņa. Turklāt nagu stāvokli ietekmē arī stress un ūdens uzņemšana.