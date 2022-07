SAB: par darbošanos Kremļa interesēs atsevišķas personas gūst arī personisku vai profesionālu labumu

Bulgārijas izlūkdienestu rīcībā ir ziņas, ka daļa bulgāru žurnālistu, politiķu un citu sabiedrībā pazīstamu personu saņem no Krievijas 2000 eiro mēnesī par Maskavas propagandas izplatīšanu, nedēļas nogalē paziņojusi premjerministra kancelejas vadītāja Lena Borislavova.

Komentējot to, vai arī SAB rīcībā ir informācija, ka Latvijas žurnālisti, politiķi un citi sabiedrībā pazīstamas personas saņem no Krievijas naudu vai citādus labumus par Maskavas propagandas izplatīšanu, SAB aģentūrai LETA skaidroja, ka Krievijas aktivitātes ilgstoši ir bijušas vērstas uz to, lai veidotu un stiprinātu ietekmes sviras Rietumvalstīs, tajā skaitā Latvijā - panāktu ietekmi uz kopējiem sabiedriski politiskajiem procesiem, kā arī īstenotu konkrētus ietekmes pasākumus un projektus.