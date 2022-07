Infrastruktūra visiem, nevis katram, - kas kavē elektroauto attīstību

Šī brīža atbalsta mehānisms elektroauto iegādei paredz piešķirt subsīdijas tikai privātpersonām, kaut gan lielākās emisijas nāk tieši no uzņēmumu īpašumā esošajām automašīnām. Privātpersona savu auto izmanto 5% no laika, uzņēmumi - aptuveni 95%. Tāpēc valsts piedāvātās subsīdijas šobrīd nav orientētas, lai cīnītos ar problēmas sakni - efektīvi samazinātu automašīnu radītos CO2 izmešus.

Pāreju uz elektroauto kavē arī autovadītāju ikdienas braukšanas paradumi un sajūta, ka vienmēr skaidri zini, kur būs tuvākā degvielas uzpildes stacija vai tuvākais autoserviss. Kaut gan elektroauto vadīšana un no tās izrietošie ikdienas paradumi ir citādāki, videi draudzīgajā transportlīdzeklī nodrošinātā digitālā vide norāda vadītājam, kad un kur jāveic kārtējā uzlāde, tādējādi atvieglojot neierasto ikdienu - nemaz neminot samazinātās ekspluatācijas izmaksas, kas būtiski atvieglo ikmēneša neplānotos tēriņus. "Visiem interesentiem, kurus māc bailes un neziņa par pārmaiņām, ir iespēja izmēģināt kādu no šobrīd pieejamajiem koplietošanas automašīnu risinājumiem, lai izprastu elektroauto plusus un mīnusus un, galvenokārt, to piemērotību konkrētā vadītāja ikdienas braukšanas paradumiem," atgādina uzlādes tīkla vadītājs.