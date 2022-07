Noguris, jo trūkst folijskābes. Laiks likt uz šķīvja zaļumus!

Folijskābe ir sintezēta B9 vitamīna forma, tātad – arī folijskābe ir ūdenī šķīstošs vitamīns, kuru pirmo reizi atklāja 1941. gadā, izdalot to no spinātu lapām. Tomēr pats fakts, ka folijskābe pieder B vitamīnu grupai, nozīmē to, ka arī tā ir ūdenī šķīstošs vitamīns, kas organismā neuzkrājas un neveido rezerves. “Cilvēkam ikdienā būtu jāseko līdzi, lai folijskābe tiktu uzņemta pietiekamā daudzumā arī ar uzturu. Folijskābe nepieciešama, lai smadzenes spētu normāli funkcionēt, lai asinsrades process noritētu nevainojami un veidotos sarkanie asins ķermenīši, kas atbild par skābekļa transportēšanu organismā uz visām šūnām. Tāpat jebkuri B grupas vitamīni palīdz ķermenim pārstrādāt un pārveidot ēdienu glikozē, kas kalpo par enerģijas avotu. B vitamīni palīdz ķermenim izmantot arī uzņemtos taukus un nodrošina labāku nervu sistēmas un aknu darbību. Pietiekams folijskābes līmenis asinīs gādās, lai āda un mati būtu labā stāvoklī, un arī redze būtu laba,” uzsver Apotheka sertificētā farmaceite Amanda Ozoliņa.