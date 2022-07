Nitišs un Baldiņš kāpj uz pjedestāla rallijkrosa čempionāta RallyX piektajā posmā Rīgā

Reinis Nitišs, RallyX piektā posma pirmās vietas ieguvējs Crosscar klasē: “Vakar treniņos gāja tik labi, ka iesākās šī diena, un šķita - iekāpsim, paņemsim startu un aizbrauksim, taču sanāca "aplauzties". Pirmajā kvalifikācijā slikts starts, iesprūdu "vilcieniņā" un palikām desmitie. Otrajā kvalifikācijā gribēju ļoti labi uzbraukt, taču iebraucu riepās un izstājāmies. Trešajā kvalifikācijā uzlija lietus un kopsummā, par mata tiesu, tikām pusfinālos. Pusfinālos startējām no pēdējās rindas ārmalas - labs ātrums, pareiza džokera stratēģija un finišēju aiz Ronalda, kas nozīmēja - finālos startēšu no otrās rindas, tieši aiz viņa. Finālā startu paņēmu labi, taču neieliku otrajā ātrumā un nokritu uz pēdējo vietu, kā rezultātā - viss sacīnītais tika pazaudēts. Noliecu galvu un braucu cik vien ātri varēju. Apļos spēju aizcīnīties līdz trešajai pozīcijai, kad līdz otrajai vietai bija pāris metri, centos konkurentu noķert un vairs nelaidu prom. Ceturtajā aplī devos džokerī un zināju, ka man priekšā ir Ronalds. Pēdējā aplī gāju uz pilnu banku - darīju pilnīgi visu, lai viņu noķertu un, domāju, ka tieši tas arī mūs izglāba. Neticama diena - divreiz no pēdējās vietas, sešu braucēju konkurencē, aizbraukt līdz priekšai un beigās vēl uzvarēt! Tagad kārtīgi jāpaskrūvē un jāsagatavojas rītdienas Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta posmam.”