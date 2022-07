Laikraksts: VID par samaksātiem nodokļiem uzrēķinājis kavējumu naudu

Pēc laikrakstā skaidrotā, zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi atbilstoši spēkā esošajam regulējumam ir pašnodarbinātas personas. Līdz 2020.gadam visiem pašnodarbinātajiem no VID puses tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājums, kas obligāti jāmaksā avansā par katru nākamo taksācijas gadu. Piemēram, 2018.gadā pašnodarbināto personu veiktie avansa maksājumi tika attiecināti uz 2019.gadu (nodoklis tiek maksāts katrā iepriekšējā gadā par katru nākamo gadu), 2019.gadā bija jāveic avansa maksājumi par 2020.gadu. Tomēr līdz ar Covid-19 pandēmijas sākumu noteikums par obligātu avansa maksājumu tika atcelts, nosakot, ka avansa maksājums ir brīvprātīgs, proti, pašnodarbinātais var izvēlēties, vai turpināt maksāt nodokļa avansu 2020.gadā par 2021.gadu, vai to nedarīt un tādā gadījumā samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 2021.gadā, nevis no iepriekš aprēķinātas un VID prognozētas avansa maksājumu summas, bet gan atbilstoši faktiski gūtajiem ienākumiem 2020.gadā.