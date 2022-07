Aktuālais frontē ⟩ Ukraina pārtrauc diplomātiskās attiecības ar Ziemeļkoreju - tā atzīst Donbasa "tautas republikas"

Jūnija beigās abas "tautas republikas" atzina arī Krievijas sabiedrotā Sīrija. Kijiva uz to atbildēja, pārtraucot diplomātiskās attiecības ar Damasku.

"Ienaidnieka flotes kuģu grupējumi Melnās jūras ziemeļrietumu daļā tagad sastāv no diviem virsūdens un diviem zemūdens kuģiem, kas aprīkoti ar pavisam 24 raķetēm "Kalibr", kā arī no diviem lieliem desanta kuģiem," pavēstīja pavēlniecības preses dienests.

Tas nozīmē, ka Ukrainas dienvidos vēl arvien ir aktuāli raķešu triecienu draudi gan no jūras, gan no gaisa, gan no sauszemes.