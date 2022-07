Ērgļu ceļa un Rīgas apvedceļa krustojumā asfaltēšanas laikā jārēķinās ar palēninātu satiksmi

Jau ziņots, ka reģionālā autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (Baltezers–Saulkalne) (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem (P10) (14,13.–30,3. km) kopš šā gada marta notiek būvdarbi un ir ieviesti plaši satiksmes ierobežojumi – reverso satiksmi posmā regulē septiņi pagaidu luksofori un posma šķērsošanai nepieciešama stunda un 40 minūtes. Lai apbrauktu būvdarbu posmu, iespējams izmantot alternatīvo maršrutu pa autoceļu Inčukalns-Ropaži–Ikšķile (P10) un autoceļu Ulbroka–Ogre (P5).

Būvdarbu ietvaros 16 kilometru garajā posmā reciklēs veco ceļa segumu un ieklās jaunu asfaltbetona segumu, kā arī atjaunos pieturvietas un ceļa aprīkojumu. Darbus veic AS ACB par līgumcenu 8 373 737,77 miljoni eiro (ar PVN), finansējums nāk no valsts budžeta līdzekļiem. Pārbūves projekta autors ir AS Ceļuprojekts, būvuzraudzību veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Darbus plānots pabeigt 2023. gadā.