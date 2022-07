Fotoreportāža ⟩ Tiltam pār Gauju Strenčos uzbūvēti jauni dzelzsbetona laidumi

1909. gadā uzbūvētais tilts pār Gauju pie Strenčiem ir no monolīta dzelzsbetona, 1919. gadā tika uzbūvēti divi laidumi ar tērauda sijām, kas pērn būvdarbu sākumā tika nojaukti, lai uzbūvētu jaunus dzelzsbetona laidumus. Vēsturiskais bruģakmens ir saglabāts un no jauna tiek ieklāts tilta braucamajā daļā – daļa no tā tika demontēta no tilta klāja, bet daļa atrasta autoceļa P25 pārbūves posmā pie tilta Smiltenes pusē.