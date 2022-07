ReTV: Talsu novada deputāta izteikumos saklausa aicinājumu uz vardarbību

“Man nospļauties par iedzīvotājiem”, “Ar tādu vadību es arī nekad nenāktu šeit strādāt”, “Aicinu jūs novilkt kurpes, nostāties uz zemes un kādreiz paskatīties, kas notiek apkārt” - šie ir tikai daži no vairāku deputātu izteicieniem vienā no Talsu novada domes sēdēm. Izskatot jautājumu par Ilgtspējīgas vides attīstības komisijas izveidi, partijas “Mēs – Talsiem un novadam” deputāts Edgars Zelderis, piedaloties attālināti, izsaka pat draudus: “Molotova kokteili vajadzētu iemest Sandrai klēpī. Tad no viņas būtu kaut kas labāks.”