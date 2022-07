FID saņem starptautisku balvu par izcilu darbu finanšu izlūkošanas jomā

Kā norādīja Rancāne, balva tika pasniegta 28. Egmont (Egmont Group of Financial Intelligence Unit) grupas plenārsēdes laikā.

FID pārstāve informēja, ka Egmont grupa dibināta 1995. gadā, un tā apvieno 166 finanšu izlūkošanas dienestus no visas pasaules, lai veicinātu informācijas apmaiņu un noziegumu atklāšanu. Ikgadēju balvu par izcilu darbu kādam no organizācijas dalībniekiem pasniedz kopš 2011. gada. Latvijas FID Egmont grupai pievienojās 1999. gadā. Tā apvieno finanšu izlūkošanas dienestus no visas pasaules, nodrošina uzticamu platformu pieredzes apmaiņai un finanšu izlūkošanai, lai starptautiski apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.