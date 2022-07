"Aizkraukles siltums" plāno izbūvēt katlus alternatīvā kurināmā izmantošanai

Pašvaldības kapitālsabiedrības "Aizkraukles siltums" valdes loceklis Edgars Bricis saka, ka ir desmit katlumājas, kas izmanto dabasgāzi. "To, cik pietrūkst no privātā uzņēmēja, to kurināsim ar dabasgāzi. No desmit katlumājām deviņas aprīkosim arī ar alternatīvajiem kurināmajiem," saka Bricis. Palikšot viena pilsētas katlumāja.