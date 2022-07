Internetam pieslēgtas mašīnas: vai tās ir drošas no hakeriem?

Runājot par auto, kas aprīkoti ar dažādām attālinātajām sistēmām, kompānijas Autolockmaster elektronikas speciālists Aleksandrs Žarovs aicina neaizmirst: ja mašīnai ir bezatslēgas sistēma, ikviens auto zaglis ar piemērotu aparatūru var netraucēti izrīkoties ar noskatīto mašīnu, kad vien ienāk prātā. Un šāda sistēma ir iestrādāta gandrīz visos auto. Vai tas nozīmē, ka ikvienam modernas mašīnas īpašniekam jāuztraucas, atstājot to stāvlaukumā? Jo acīmredzot nepietiek ar to, ka par jaunu un šķietami drošu auto iztērēta prāva naudas summa.

“Tā patiešām ir – nozagt šādus auto ir daudz vieglāk. Elektronisko kramplaužu princips ir vienkāršs – jo vairāk elektronikas, jo vieglāk strādāt. Savulaik, kad bija mehāniskās drošības sistēmas, tās vajadzēja prast uzlauzt, izmantojot gan roku veiklību, gan intelektu, gan fizisku spēku. Tagad nekas nav jālauž. No attāluma ar īpašu iekārtu nolasa kodu, pieiet pie auto, atver un aizbrauc. Pat ja atslēga atrodas mājās, tās kodu var nolasīt no kāpņu telpas un iedarbināt auto no viena vai divu kilometru attāluma,” stāsta Aleksandrs Žarovs.