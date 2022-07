Vai nākotnē Latvijā gaidāms jauno skolotāju pieplūdums?

Studijas kādā no pedagoģijas studiju programmām LU kā savu pirmo prioritāti kopumā izraudzījās 449 reflektanti. 230 no viņiem vēlas studēt par valsts budžeta līdzekļiem, bet 219 - par saviem līdzekļiem.

Vairākās LU izglītības studiju programmās gaidāms konkurss uz budžeta vietām. Piemēram, programmā "Pirmsskolas skolotājs" tiek piedāvātas 20 budžeta vietas, bet kā savu pirmo studiju prioritāti to norādījuši 64 reflektanti. Līdzīga situācija ir arī, piemēram, programmā "Sākumizglītības skolotājs", kurā piedāvātas 20 budžeta vietas, bet programmu izvēlējušies 53 jaunieši. Programmā "Matemātikas skolotājs" piedāvā 15 budžeta vietas, bet to kā savu pirmo studiju prioritāti to norādījuši 25 reflektanti.