Pieaugot motociklu popularitātei, pastiprinās arī krāpniecība lietoto transportlīdzekļu tirgū

“Reiz nopirku motociklu no paziņas, tādēļ to pilnībā nepārbaudīju. Pēc kāda laika pamanīju, ka motocikla rāmis ir sametināts no diviem atsevišķiem gabaliem, kas viesa aizdomas par nopietnu satiksmes negadījumu. Pēc izpētes sapratu, ka dažas detaļas nav oriģinālas vai arī to trūkst. Riteņu ģeometrija arī nebija pareiza. Ja būtu zinājis iepriekš, nebūtu pircis šo konkrēto motociklu vai arī būtu vienojies par zemāku cenu,” atminas Kezis.