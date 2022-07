Viskozitāte ir svarīgāka par blīvumu jeb kas tev jāzina par motoreļļām

Piemēram, 0W-20 motoreļļa zemā temperatūrā ātri izplatīsies caur dzinēju, līdz ar to motors ātrāk uzsils un to varēs vieglāk iedarbināt. Arī vasarā tas neizrādīs lielu pretestību, piemēram, 0W-30 eļļa augstā temperatūrā būs viskozāka. To norāda augstākais cipars aiz burta “W”. Tas nozīmē, ka eļļas plēve būs biezāka un labāk noblīvēs dzinēju.