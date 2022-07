Ģimenes krosovers: vai vispār kaut ko var nopirkt par saprātīgu cenu

Labā ziņa ir tā, ka daži ražotāji ar negaidīto krīzi tiek galā labāk nekā citi, tāpēc straujais cenu kāpums nav novērojums pilnīgi visām mašīnām. Tas nozīmē, ka arī šodien labu ģimenes auto ir iespējams iegādāties, neizkratot visas savas kabatas. Viens no piemēriem šīs krīzes pārvarēšanā ir Japānas uzņēmums Mazda , kas šobrīd izceļas ar salīdzinoši īsiem piegādes termiņiem. Tas ir iespējams galvenokārt tāpēc, ka lielāko daļu detaļu japāņu zīmols ražo pats.

CX-30, kas ir viens no populārākajiem pilsētas krosoveriem, maksā no 25 990 eiro, un, ja skatāmies uz simbolisko 35 000 eiro robežu, zem kuras mašīnas vēl var dēvēt par lētām, iespējams iegādāties arī modeli ar Luxury komplektāciju un automātisko pārnesumkārbu. Līdzīga situācija ir arī lielākā SUV segmentā, kur Mazda piedāvā vienu no populārākajiem krosoveriem – CX-5. Šo ģimenes krosoveru var iegādāties mazāk nekā par 30 000 eiro, un tiem, kuri vēlas iekļauties 35 tūkstošos, bet saņemt vairāk, ir vērts skatīties uz četru riteņu piedziņas versiju Vision ar automātisko transmisiju.