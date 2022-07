Atvadīsies no mūžībā aizgājušā dzejnieka Knuta Skujenieka

Kā liecina informācija tīmekļvietnē "Letonika.lv", Knuts Skujenieks dzimis 1936.gada 5.septembrī Rīgā, rakstnieka Emila Skujenieka ģimenē, bet bērnību pavadījis netālu no Bauskas.

Pēc atgriešanās no izsūtījuma Latvijā Skujenieks pievērsies atdzejai, kļūdams par vienu no ievērojamākajiem cittautu dzejas pazinējiem un tulkotājiem. Viņš bija "PEN kluba" Latvijas nodaļas vadītājs no 1989. līdz 1991.gadam.