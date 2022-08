Jauns elektroauto: dārgāks nenozīmē labāks

To, ka automobiļa cena aug kopā ar akumulatora ietilpību, var redzēt, piemēram, pēc šādiem modeļiem: Mazda MX-30 ar 35,5 kWh akumulatoru un 200 kilometru sniedzamību maksā no 35 990 eiro, bet Cupra Born ar 58 kWh akumulatoru – no 44 900 eiro. Abi modeļi ir līdzīga izmēra un ideāli pilsētai.