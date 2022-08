Četri padomi, kā organizēt ceļojumu ar motociklu

Ir ļoti svarīgi apzināties, ka ceļojuma galamērķis ir atkarīgs no tā, cik daudz brīvas dienas ir atvēlētas braucienam. Ja atvaļinājums ilgst 2–4 dienas, tad ceļā ieteicams plānot ne vairāk kā pusi no dienas, lai pagūtu izbaudīt ceļojuma galamērķi. Te lielisks galamērķis būs kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija, kur katrs atradīs sev piemērotu atpūtu vien pāris stundu braucienā no Rīgas.