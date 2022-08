Toyota Land Cruiser un Hilux varēs izmantot pārtikas eļļas degvielu

HVO100 (hidratēta augu eļļa) atbilst parafīna dīzeļdegvielas Eiropas kvalitātes standartam EN 15940. Tai ir augstāks cetānskaitlis (c80) nekā standarta dīzeļdegvielai, kā arī zemāks sēra un aromātisko vielu saturs. To ražo no augu eļļas (palmu, rapšu eļļas) vai izejvielām, kas iegūtas no atkritumiem (piemēram, izlietotas pārtikas eļļas).