Citroen kā pionieris jeb kuri firmas izgudrojumi mainījuši braukšanu

Laižot klajā DS, dienasgaismu ieraudzīja vēl vairāki aizraujoši jauninājumi, un daži no tiem nav pieejami pat mūsdienu mašīnās, vismaz ne bez papildu maksas. Runa ir par pašizlīdzinošo balstiekārtu, kas uztur vienmērīgu klīrensu neatkarīgi no slodzes, un par lukturiem, kas pagriežas stūrēšanas virzienā.

Vēl būtisks Citroën tehnisko prātu talanta uzplaiksnījums notika 70. gados, kad parādījās dinamiskais SM modelis. To pamatoti uzskata par vienu no mūsdienu GT (Grand Tourer) priekštečiem. Aerodinamiskais auto ar jaudīgo V6 dzinēju tika izstrādāts gariem pārbraucieniem, tāpēc to aprīkoja ar mainīgas pretestības stūres pastiprinātāju, kas stūres griešanas vieglumu mainīja atbilstoši braukšanas ātrumam. Tāpat tam bija seši adaptīvie lukturi, kuru gaismas kūlis sekoja stūrēšanas virzienam.