Šogad Rīgā ielas remontē uz pusi lielākā apjomā nekā pērn

Rīgā turpinās ielu seguma un ietvju remontdarbi. Vasaras sezonā iecerēts veikt brauktuvju remontu 53 ielās un to posmos. Darbi tiek īstenoti visas vasaras garumā, paralēli ietvju seguma un grantēto ielu seguma uzlabošanas darbiem. Brauktuves seguma uzlabošanas darbi jau veikti estakādei pār Zundas kanālu, Jūrmalas gatves posmā no pieturvietas "Beberbeķu iela" līdz pilsētas robežai, 13.janvāra ielā, Džutas ielā un citur. Par to informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore Lelde Rudzika.