Būvkompānija "Merks" tiesāsies ar Salaspils novada pašvaldību par bērnudārza būvniecību

Līdz ar to neatbilst patiesībai "Merks" apgalvojums, ka tas ir pildījis savas no līguma izrietošās saistības pienācīgi un savlaicīgi, uzsver pašvaldības pārstāvji.

Pašvaldība ir saņēmusi rēķinu no būvkompānijas "Merks" par darbiem, kas nav pieņemti no būvuzrauga un pasūtītāja puses. Pašvaldība ir aicinājusi būvuzņēmēju koriģēt darbu izpildes aktu un rēķinu, taču būvuzņēmējs to nav veicis un nav iesniedzis koriģētu rēķinu apmaksai. Līdz ar to pašvaldībai nav tiesiska pamata apmaksāt rēķinu, skaidro Salaspils novada domes pārstāvji.