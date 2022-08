Līdz augusta beigām slēgta satiksme autoceļa V1 un Bauskas šosejas krustojumā

Turpinoties Ķekavas apvedceļa būvdarbiem, no 4. augusta līdz mēneša beigām satiksmei slēdz vietējā autoceļa Valdlauči–Rāmava (V1) (Bauskas iela) posmu no autoceļa Valdlauči–Rāmava A, B (V2) līdz krustojumam ar Bauskas šoseju (A7). Slēgto posmu var apbraukt pa Bauskas šoseju un Jāņa Čakstes gatves un A7 divlīmeņu satiksmes mezglu. Slēgtajā posmā būs atļauta autotransporta kustība virzienā uz Rīgu no loģistikas centra teritorijas (skat. kartē).