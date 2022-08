Civic "vienpadsmitais". Ar ko unikāls Hondas jaunākais kompaktnieks?

Jāsaka, ka salīdzinot ar citiem, Civic ir viens no komfortablākajiem. Atlaižot pedāli, mašīna "neknābā". Braukšanas prieks atstāts pirmajā plānā. Lai to pavairotu, jaunais Civic ir viegls. Motorpārsegs izgatavots no alumīnija, aizmugurējais vāks no plastmasas. Un ar visu to Civic kļuvis klusāks. Maģija...