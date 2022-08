Vēlās vasaras atklājumi: aktīvā atpūta Baltijas piekrastē

"Daudziem Baltijas valstis šķiet labi pazīstamas, bet katrā no tām joprojām ir neticami skaisti neiepazīti nostūri. Latvijas piekrastes reljefs un stāvkrasti veido fantastiski skaistas ainavas un, braucot ar kaitbordu, atgādina Atlantijas okeāna apskalotos Ziemeļfrancijas un Portugāles krastus. Igaunijā ar savu klusumu un brīvības izjūtu apbur turienes pilnīgi mežonīgā, neskartā daba. Savukārt Lietuvā sērfotājus pārsteidz fantastiskās kāpas Kuršu jomā. Ja precīzāk, tad Latvijā - Kolkas rags, Ventspils, Pāvilosta un pludmale netālu no slavenajiem Karostas bunkuriem Liepājā. Lietuvā - Sventājas mola rajons, Igaunijā - Hēdemēste un pilnīgi mežonīgs dabas nostūris pie Pērnavas. Un jebkuru no šīm vietām var sasniegt dažu stundu laikā. Katra vieta ir īpaša savā veidā, un katra piepilda sirdi ar atklāšanas prieku, ko grūti salīdzināt ar kaut ko citu. Brazīlija, Ēģipte, Turcija, Kaboverdes salas un Portugāle - mūsu maršruti bieži ved uz eksotiskām vietām, taču šajā ceļojumā es sapratu, cik daudz neiepazīta ir tepat blakus. Unikālas mežonīgas vietas var sasniegt, nobraucot ar auto vien dažas stundas," smaida Edgars.