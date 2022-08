Eksperts: Jebkura rietumu vājuma izpausme kalpos kā uzaicinājums Krievijai izvērst savu agresiju

“Redzam, ka neviena no pusēm nav gatava atteikties no savām “sarkanajām līnijām”, tāpat redzam, cik saliedēta ir Ukrainas sabiedrība, un arī rietumu atbalsts nav mazsvarīgs. Kopumā šis ir ilgstošs process,” tā Vargulis. Runājot par abu pušu panākumiem karā, eksperts pauž, ka Krievijā nenotiek masveida protesta akcijas. Tieši pretēji - sabiedrībā ir manāmi pat atbalsta mītiņi un aktivitātes, un Putins ar ārējā ienaidnieka izraudzīšanu bauda relatīvi augstu sabiedrības uzticamību, kas pandēmijas laikā bija sarukusi. Tāpat jānorāda, ka okupantiem Ukrainas austrumos ar tā saucamo salami principu izdevies iegūt teritoriju pēc teritorijas, tiesa, ne tādā apmērā, kādā to gribētu Ģenerālštābs vai Kremlis. Savukārt Ukraina, pateicoties arī rietumu atbalstam, ir pierādījusi izcilu spēju ilgstoši turēties pretī iebrucējam, norāda eksperts, piemetinot: ja Ukrainas jautājums rietumos ar laiku zaudēs aktualitāti, tas var negatīvi ietekmēt valsts kaujasspējas.