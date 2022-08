KNAB saskata korupcijas riskus, ģimenes ārstiem lemjot par iesaucamo jauniešu veselības stāvokli

AM ir iesniegusi saskaņošanai Finanšu, Iekšlietu, Labklājības, Tieslietu un Veselības ministrijām informatīvo ziņojumu par VAD ieviešanu. No ziņojuma izriet, ka piecu gadu laikā izveidojama visaptveroša iesaukšanas sistēma, kas paredz faktiski visu 18 gadu vecumu sasniegušo pilsoņu-vīriešu apzināšanu, viņu atbilstības VAD izvērtēšanu un pēc iespējas lielāka pilsoņu skaita iesaukšanu dienestā. Paredzēts, ka VAD iesauks jauniešus no 18 līdz 27 gadu vecumam.