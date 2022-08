Valmierā un Kocēnos notiks seno spēkratu salidojums

Arī šogad piedalīsies ne tikai vietējie entuziasti, bet arī dalībnieki no Igaunijas un Lietuvas. Senie spēkrati būs aplūkojami pie Rīgas Motormuzeja no plkst. 09.00 līdz 12.00, un tad tie dosies braucienā uz Kokmuižu Kocēnos, kur šogad arī tiks atzīmēta Latvijas Antīko automobiļu kluba 50 gadu jubileja. Spēkratus būs iespējams redzēt arī Valmierā, kur plkst. 14.00 parādes braucienā tie dosies cauri pilsētai maršrutā Tērbatas, Lāčplēša un Rīgas iela.

Norise Kokmuižā būs atvērta apmeklētājiem bez maksas. Uzstāsies Normunds Rutulis un Kalna ielas muzikanti, kā arī būs dažādi ēdinātāji. Apmeklētāji aicināti ierasties, sākot no plkst. 15.00, un pasākums norisināsies līdz vēlai nakts stundai.

Šis gads nav izņēmums, kad salidojuma dalībniekus un apmeklētājus priecēs vairākas retro tehnikas "pērles" - kā senākais spēkrats jāpiemin franču motocikls Clement 1 3/4 hp (1903), tāpat arī no motocikliem vēl jāpiemin 1924.gada Triumph Type S.D. un 1932.gada Harley-Davidson 32V. Pirmskara automobiļu kolekcijā izceļami būtu Fiat Typ 2 (1911), Franklin 9B (1921), Steyr Super 120 Gläser (1935), Cord 812 Supercharged Westchester Sedan (1937), Packard Twelve 1608 Convertible (1938) un Bentley Le Mans Special (1951). Padomju tehnikas interesantākie modeļi būs 1948.gada Moskvich 400 un Tartu būvētais autobuss TA 6-1 (1958). No youngtimeriem ievērības cienīgi būs 1957.gada Oldsmobile 88, 1965.gada Mercedes-Benz 300SE, 1971.gada Alfa Romeo GTV un 1987.gada BMW M3. Kokmuižas pils kompleksā interesentiem papildu senajiem spēkratiem būs iespēja apskatīt grafiskā dizainera Olafa Cepleviča darbu retrospekciju "Auto plakātos". Izstādē būs eksponēti dažādu auto pasākumu un sporta sacensību plakāti, afišas un bukleti. Ceplevičs ir labi pazīstams klasisko auto entuziastu vidū, jo radījis lielu daļu no Latvijas Antīko automobiļu kluba plakātiem un atklātnēm.