Uz visiem laikiem pirmais: pirmie iespaidi par Toyota elektromobili ar sarežģītu nosaukumu

Tātad bZ4x jauda ir mēreni 204 līdz 218 zirgspēki. Paātrinājums ir zem 7 sekundēm, maksimālais ātrums ierobežots līdz 160 km/h. Vāciešiem tas var nepatikt, toties pilnpiedziņas versijas iespējas paplašinās X mode funkcija, kas aizgūta no elektromobiļa projekta partnera Subaru. Spriežot pēc prezentācijā demonstrētā video, elektromobilis spēj kārpīties pat ar diviem izkārtiem riteņiem, it kā tam būtu pa īstam bloķējami diferenciāļi. Atkarībā no komplektācijas salonā centrālo vietu ieņem 8 vai 12,3 collu displejs. Lai atvēlētu vairāk vietas kājām, priekšā nav cimdu kastītes.