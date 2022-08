Jaunākie pētījumi atklāj, kuri automobiļu modeļi visstraujāk zaudē savu vērtību

Daudzu premium klases ražotāju automašīnas zaudē savu vērtību straujāk nekā to lētākās līdzinieces

Kā redzams diagrammā, starp tiem ražotājiem, kuru automašīnas gadu gaitā zaudē lielāko vērtības daļu, ierindojas Chrysler, Audi un Seat. Piemēram, jaunas Chrysler automašīnas maksimālais vērtības samazinājums galu galā nokritīs līdz -96,8% (vidēji 25 gados), padarot to par zīmolu, kas tirgū zaudē lielāko daļu savas vērtības. Patiesībā aptuveni puse no auto ražotājiem, kas ierindojas šī automobiļu vērtības samazinājuma grafika negatīvajā galā, ir premium klases ražotāji. Lai gan patērētāji labprāt izvēlas Infiniti, BMW un Volvo ražotos automobiļus, to vērtība laika gaitā ievērojami samazinās.