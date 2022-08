Mājokļu pabalsta saņēmēju skaits Rīgā līdz gada beigām varētu pieaugt par 70%

Pēc Rīgas domes Labklājības departamenta datiem, 2021.gadā mājokļa pabalstu Rīgā saņēma 8449 personas, bet 2022.gadā pabalsta saņēmēju skaits varētu palielināties līdz 14 500 personām. Pašvaldībā atgādina, ka augustā sāks indeksēt pensijas, ko seniori saņems septembrī, līdz ar to mainīsies ienākumu līmenis daļai pabalstu saņēmēju.

Rīgas domes budžeta programmā "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 2022.gadā ir paredzēti 14,5 miljoni eiro, no kuriem 2022.gada pirmajos sešos mēnešos izlietoti 9,3 miljoni eiro jeb 64% no gada plāna. Savukārt mājokļa pabalstam izlietoti 80% no plānotajām finansēm.