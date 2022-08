Melitopoles mērs: No pilsētas tiek izvestas krievu karavīru ģimenes

"Pēc Ukrainas Bruņoto spēku aktīvās darbības pagājušajā nedēļā Krievijas karavīri sākuši izvest savas ģimenes no Melitopoles," ziņapmaiņas platformā "Telegram" apliecināja mērs. "Mēs to skaidri redzam."

Pēc tiltu saspridzināšanas Hersonas apgabalā vietējā okupantu "vadība" bēg no Melitopoles, norādīja Fedorovs.

"Un kā sekas - Krievijas karavīri sākuši izvest savas ģimenes no Melitopoles. Protams, mēs saprotam, kāpēc viņi to dara. Jo saprot, ka viņiem vajadzēs bēgt no mūsu pilsētas teritorijas, un ģimenes tam traucēs," skaidroja mērs.