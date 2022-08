Krievijas karavīrs žurnālistiem atzīstas civiliedzīvotāja noslepkavošanā Kijivas apgabalā

Andrejevka Krievijas okupācijas karaspēka kontrolē atradās no februāra beigām līdz aprīļa sākumam. Steigā pametot Kijivas apgabalu, Krievijas karavīri aiz sevis atstāja sapostītas un izlaupītas mājas, kā arī civiliedzīvotāju līķus (Andrejevkā tika atrasti 13 mirušie, vēl apmēram 40 cilvēki pazuduši bez vēsts). Pamests tika arī kādam vietējam iedzīvotājam nozagts mobilais telefons, ar kuru karavīri 13.martā bija fotografējušies pie mājas, no kuras bija padzīti tās saimnieki - Anatolijs Daņiļenko ar ģimeni. Pēc okupācijas karaspēka aiziešanas no mājokļa bija pazudušas Daņiļenko 95 gadus vecā sievastēva kara medaļas, divi televizori, mikroviļņu krāsns, elektriskā krāsniņa un kaķu barības iepakojumi.