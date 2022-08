Tik labs, ka viņa vārdā nosauc bērnus, jeb kāpēc Latvijai jāziedo “Bayraktar” iegadei

“Bayraktar” var aprīkot vai nu ar divām lāzervadāmām UMTAS prettanku raķetēm, vai četrām precīzi vadāmām bumbām, kas spēj trāpīt nekustīgiem un kustīgiem mērķiem. Tas paplašina scenāriju skaitu, kur var izmantot lidaparātu. Tomēr galvenais — raķetes var palaist augstumā no 0,5 līdz 8 kilometriem. Tādējādi drons var strādāt diapazonā, kurā daudzas pretgaisa aizsardzības sistēmas nevarēs to likvidēt.

Papildus tam dronam ir aizsardzība pret ienaidnieka elektronisko karadarbību, autonoma navigācijas sistēma, kas nav atkarīga no GPS, un zema radara šķērsgriezuma zona (tas ir grūti atpazīstams radaros).

Kāpēc “Bayraktar” ir efektīvs pret Krievijas karaspēku?

Jau iepriekšminētās īpašības padara “Bayraktar” par veiksmīgu kaujas dronu. Taču tieši šis modelis izrādījās īpaši labs pret Krieviju. Un tam ir daži papildu iemesli, galvenais no kuriem — okupantu pretgaisa aizsardzība ir novecojusi un trūcīgi ekipēta.

Lai gan “Bayraktar” nevar nosaukt par “stealth” (tehnoloģiju kopums, ko izmanto, lai paslēptu objektu no identificēšanas) lidaparātu, tas nav viegls mērķis pretgaisa aizsardzības sistēmām. Izņemot motoru, avioniku, sensorus un ieročus, šis drons ir izgatavots no kompozītmateriāliem, kuriem ir mazāka atstarotspēja nekā metāliem. Turklāt lidošanas ātrums palīdz tam izvairīties no atklāšanas: pretgaisa aizsardzības sistēmu radari ir primāri paredzēti ātrgaitas objektiem.