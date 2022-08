"Aklās" zonas ir bīstamas visiem! Vērtīgi padomi šoferiem, kā no tām izvairīties

Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, nonākot cita transporta līdzekļa “aklajā” zonā, būtiski ņemt vērā šādus principus:

Esiet toleranti pret citiem satiksmes dalībniekiem. Lai arī Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka pirms jebkura manevra veikšanas transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par ceļu satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, tomēr nevajag būt stūrgalvīgiem un principiāliem. Jāatceras, ka manevra veikšanas brīdī kravas auto vadītājs var neredzēt to, kas notiek “aklajās” zonas, pat ja pirms tam ir pārliecinājies par to, ka viņam ceļš ir brīvs.