"Nedēļas fokusā" sociālantropologs Klāvs Sedlenieks ⟩ Vai sabiedrība var iztikt bez politiķiem?

Vaicāts par veidiem, kā sabiedrība un politiķi uztver valsti, Sedlenieks norāda, ka Latvijā - un arī citviet pasaulē - valsts tiek uzskatīta par vienību jeb būtni, kas darbojas pati par sevi un kas zināmā mērā nosaka mūsu dzīvi. “Šāda tipa izpratnē valsts tiek diezgan skaidri nošķirta no tā, ko uzskatām par sevi vai sabiedrību. Protams, tas ir diezgan misticifējošs uzskats par valsti, un tas atšķiras no tā, kā valsts kopumā darbojas (..) Ir jāsaprot, ka lēmumus pieņem mūsu pašu politiķi un ierēdņi, kas ir daļa no sabiedrības,” skaidro Sedlenieks. “Ja piemēram, skatāmies, kā valsts tiek pozicionēta skandināvu valstīs, tad redzam, ka tur valsts tiek uzskatīta par mehānismu, kas palīdz risināt kopīgās problēmas. Tas arī atbilst manam priekšstatam par to, kā mums vajadzētu skatīties uz valsti.”