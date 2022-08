Krāpnieki no iedzīvotājiem izvilina ievērojamas naudas summas, uzdodoties par policijas darbiniekiem

Valsts policijas iecirkņos visā Latvijā aizvien tiek saņemta informācija no iedzīvotājiem par krāpniekiem, kuri uzdodas par policijas darbiniekiem, cenšas izkrāpt personu un bankas datus un naudu.

16.augustā Olaines iecirknī vērsās kāda sieviete, no kuras bankas konta izkrāpta nauda 10 102 eiro apmērā. Savukārt Rīgas Kurzemes iecirknī reģistrēts gadījums, kad pēc līdzīga zvana no bankas konta pārskaitīti 2200 eiro un vēl 4500 eiro rezervēti, bet Rīgas Teikas iecirknī fiksēts gadījums, kad no kādas personas bankas konta šādā veidā izkrāpti 2500 eiro.