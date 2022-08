Aiz priekškara: Propagandisti apgalvo, ka Latgale vēloties pievienoties Krievijai

Neraugoties uz Gutērreša aicinājumiem neatslēgt Ukrainu no Zaporižjas AES, tieši uz to propagandas raidījumos mudina dažāda kalibra “eksperti”, militāristi, politologi un publicisti. Apvainojot Ukrainu centienos veikt kodolterorismu, agresorvalsts atkārtoti uzsver, ka ukraiņi ir teroristi, ar kuriem nekādas sarunas nav iespējamas. Tās varēs notikt tikai tad, kad Ukraina būs kapitulējusi un nospiesta uz ceļiem. To, ka tā nav tikai propagandistu klaigāšana, bet valsts politika, apliecina Vācijas ārlietu ministres Annalēnas Bērbokas paziņojums, ka Krievijas prezidents Putins atsakās no sarunām pat par visvienkāršākajiem jautājumiem.