FOTO ⟩ Kurzemē aizvadīts "Latvijas Gada auto 2023" vasaras testa brauciens

Māris Ozoliņš, konkursa "Latvijas Gada auto" organizators, "iAuto.lv" redaktors, norādīja: "Šogad pirmais brauciens tika organizēts no t/c "Mols" līdz skaistajai Kuldīgai. Šādi izbraucieni ar tik dažādiem auto dod ātru, bet trāpīgu vērtējumu par jaunākajiem auto Latvijā. Diemžēl atklāj arī "ātrā" elektrouzlādes tīkla "e-mobi" vājās vietas. Mēs ar saviem pieciem elektroauto būtiski noslogojām elektrouzlādes tīklu veselā reģionā. Pēc pusdienām jaunajā Kuldīgas mākslas kvartālā "Duna Brewery & KOPA" sākās elektroauto izdzīvošanas laiks, atslēgas vārds - laiks, kas tad arī tika patērēts, lai atgrieztos uz mūsu bāzes vietu t/c "Mols". Tas tad arī ir konkursa mērķis, ar autoekspertu palīdzību sniegt atsauksmes par jaunākajiem automobiļiem, kurš auto un kādai situācijai ir piemērots vai tieši pretēji - nepiemērots."

Guntars Pulss, žūrijas biedrs un žurnāla "profi Latvija" galvenais redaktors, norādīja: "Vasaras izbrauciens uz Kurzemi, manuprāt, kopumā bija ļoti izdevies. Jauks laiks un interesanti auto. No izmēģinātajiem pretendentiem man interesantākie šķita tie, kurus dabā redzēju pirmo reizi. Top trīs šajā pasākumā bija: "Alfa Romeo Tonale", "Maserati Grecale" un elektroauto "KIA EV6". Katram no tiem ir savs šarms un ir daudz detaļu, kas piesaista uzmanību. Vēl atsevišķi var pieminēt Audi RS3 Limousine, kurš konkrētajā spilgti zaļajā krāsā sev pievērš skatus, pat vienkārši stāvot ielas malā. Taču, ja nolaižamies uz zemes, viens no reāliem pretendentiem uz galveno titulu man jau ir iezīmējies, un tā ir "Škoda Fabia". Braukšanas sajūtās ļoti pareizs auto, bez liekām izvirtībām dizainā un tehniskos risinājumos. Turklāt ikdienas lietošanai pilnīgi pietiekamā izmērā, kurš, starp citu, varētu atbilst trešā golfa ietilpībai."