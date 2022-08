Kā rīkoties, ja esi pazaudējis abas mašīnas atslēgas?

Pasūtīt atslēgas sagatavi daudziem mašīnu modeļiem iespējams arī caur dažādiem internetveikaliem, kas piedāvā daudz pievilcīgākas cenas, tomēr to darīt nevajadzētu – labāk samaksāt vairāk, bet uzreiz iegādāties oriģinālo atslēgas sagatavi, ieteica meistars.

"Lai cik tas nebūtu dīvaini, es uzskatu, un no manas paziņas pieredzes ir tā, ka "ebay" pirktās atslēdziņas var pat izmaksāt dārgāk, nekā oriģinālās. Reāla situācija no dzīves – atslēga tiek pasūtīta "ebay", bet izrādās, ka nesakrīt kāds no elektroniskajiem parametriem, nevarējām pieprogrammēt. Ko darām? Sūtam nākamo, bet arī ar nākamo ir ļoti līdzīgs stāsts. Finālā izrādās ir pagājuši gandrīz divi mēneši, atslēgas joprojām nav, bet nauda ir iztērēta," viņš stāstīja.