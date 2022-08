Gaidāms iepazīšanās šovs, kurā dalībnieki nekavējoties sāk kopdzīvi

Šova pirmajā sērijā satiksim divus pārus. Šoferis Igors no Ķekavas satiksies ar fitnesa treneri Gintu no Liepājas. Savukārt karavīrs Deivids dosies uz aklo randiņu ar pirmsskolas skolotāju Laini. Lai arī pirmajā brīdī Deivids un Laine ir šķietami saderīgs pāris, vakara gaitā atklāsies, ka patiesībā abi ir visai atšķirīgas personības. Bet vai tas būs šķērslis turpināt iepazīšanos? Savukārt Igors ar savu dedzību Gintu neaizbiedēs, bet tieši otrādi – ieinteresēs sarunām un smiekliem. Vai kāds no pāriem izlems turpināt randiņu, vai tomēr pēc kopīgi pavadītas diennakts šķirsies?