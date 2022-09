Ko dzirkstošu sola zvaigznes? Septembra mēneša horoskops katrai zīmei

Labā ziņa it tā, ka šis astroloģiskais stāvoklis norāda uz vēlmi pēc zināmas lietu kārtības un skaidrības sirdslietās. Savukārt mīnuss tāds, ka var pastiprināties tieksme kritizēt un pamācīt mīļoto cilvēku. Jābūt modram – kā kurš to uztver. It īpaši ar emocijām bagātajā pilnmēness laikā.